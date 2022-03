Que m'offre votre service?

DrAnsay.com vous offre une certification simple, rapide et sécurisée du test rapide de l'antigène Corona (et bientôt de la récupération) à tout moment et en tout lieu. Nos médecins vérifient vos informations avec ou sans chat vidéo et vous envoient le certificat au format PDF. Dans de nombreux pays, vous pouvez ensuite jouir d'une plus grande liberté avec ces documents, par exemple pour voyager et visiter des événements ou des restaurants. Veuillez vous informer sur les réglementations en vigueur qui vous concernent.